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Как жителям многоэтажек отказаться от централизованного отопления - ответ эксперта

Как жителям многоэтажек отказаться от централизованного отопления - ответ эксперта

Украинцам разрешили отказываться от централизованного отопления и переходить на индивидуальное, но при определенных условиях.

“Сегодня перейти на индивидуальное отопление можно только всем домом. Правда, жителям тех многоэтажек, где на 1 мая половина уже отрезалась от централизованного теплоснабжения, разрешается поквартирно переходить на индивидуальное отопление. Но заставлять людей это делать запрещено”, – рассказала энергетический эксперт Мария Яковлева.

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В доме, где половина квартир подключена к индивидуальному, а половина к центральному отоплению, последние платят значительно больше. Ведь все тепловые потери распределяют исключительно между собой.

“Чтобы перейти на автономное отопление, дом должен обратиться в электро- или газоснабжающую компанию за техническими условиями. Тогда будет понятно, насколько условия дома соответствуют нагрузке на сети, чтобы предотвратить аварии и пожары, поломки домашних электроприборов. Если мощностей достаточно, то отключение от централизованного снабжения планируют до 1 октября. За это время жители должны установить индивидуальное отопление, а теплоснабжающая компания – демонтировать свои сети”, – добавила Мария Яковлева.

По словам директора исследовательского центра “Институт города” Александра Сергиенко, никто не дает права отрезаться от централизованного отопления, если установили индивидуальное. Иначе придется оплачивать двойные счета, или накапливать долг за централизованное отопление, которым не пользуетесь.

“По приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 2005 года отключение от централизованного отопления должно происходить при 100-процентном согласии жильцов. Теоретически есть другой – более сложный путь, когда дом принимает решение установить крышную котельную или индивидуальный тепловой пункт. Но за это сперва должны проголосовать 50% жильцов. Далее следует дособирать подписи до 75%”, – объясняет Александр Сергиенко.

Он отмечает, что в новом законе о ЖКХ не сказано о бойлерах для подогрева воды. Чтобы установить их, разрешений не требуется. Достаточно иметь счетчик горячей воды и перекрыть вентиль.

По материалам Газета по-Украински
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