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Транзит российской нефти из Беларуси в Украину загружен на 60%

Транзит российской нефти из Беларуси в Украину загружен на 60%

По состоянию на 13 мая мощности по транзиту нефти по белорусскому участку нефтепровода Дружба в направлении Украины были загружены примерно на 60%, прокачка в направлении Польши не возобновлена.

Об этом сообщает Интерфакс-Запад.

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“Транзит нефти по белорусскому участку нефтепровода Дружба в направлении Украины продолжается в однониточном режиме, в целом загрузка нефтепровода составляет около 60% от обычной среднесуточной”, — рассказал представитель концерна Белнефтехим.

По его словам, прокачка в направлении Польши через территорию Беларуси пока не возобновлена.

“Сейчас продолжаются переговоры с заинтересованными сторонами”, — добавили в Белнефтехиме.

По материалам НВ
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