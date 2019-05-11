Транзит российской нефти из Беларуси в Украину загружен на 60%

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По состоянию на 13 мая мощности по транзиту нефти по белорусскому участку нефтепровода Дружба в направлении Украины были загружены примерно на 60%, прокачка в направлении Польши не возобновлена.
Об этом сообщает Интерфакс-Запад.
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“Транзит нефти по белорусскому участку нефтепровода Дружба в направлении Украины продолжается в однониточном режиме, в целом загрузка нефтепровода составляет около 60% от обычной среднесуточной”, — рассказал представитель концерна Белнефтехим.
По его словам, прокачка в направлении Польши через территорию Беларуси пока не возобновлена.
“Сейчас продолжаются переговоры с заинтересованными сторонами”, — добавили в Белнефтехиме.
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