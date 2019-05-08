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Украина восстановила транзит нефти в Европу

Украина восстановила транзит нефти в Европу

Укртранснафта в субботу, 11 мая, восстановила транзит российской нефти в Европу по трубопроводу Дружба.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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“Сегодня, 11 мая, в 14.35 Укртранснафта возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу Дружба”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что это стало возможным, в частности, после того, “как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти, которая находится в трубопроводе, и подтвердили готовность ее принимать”.

Справка Finance.ua:

  • 19 апреля Белнефтехим сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России.
  • Позже стало известно, что Беларусь временно ограничит поставки нефтепродуктов на экспорт в Польшу, Украину и страны Балтии.
По материалам Корреспондент.net
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