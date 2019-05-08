Лукашенко оценил ущерб от "ядовитой" нефти из России

Минск назовет точную сумму ущерба от поступления загрязненной нефти из России в нефтепровод “Дружба” после ревизии нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), это “сотни миллионов долларов”.

Об этом заявил сегодня, 11 мая, президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает местное агентство “Белта”.

По его словам, при подсчете ущерба будут учитываться несколько составляющих.

“Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах и на НПЗ… Я не говорю уже о том, что Новополоцкий [нефтеперерабатывающий] завод работал наполовину, Мозырский – простаивал, на треть работал, мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит – мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов. Журналисты часто эту сумму называют, они недалеко от истины”, – подчеркнул он.