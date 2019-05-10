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Китай зеркально повышает пошлины на товары из США

Китай зеркально повышает пошлины на товары из США

Китайские власти с 1 июня введут пошлины на американские товары, общей стоимостью 60 миллиардов долларов, в ответ на повышение пошлин со стороны Вашингтона на прошлой неделе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского правительства.

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“Китай заявил, что повысит пошлины на американские товары на 60 миллиардов долларов с 1 июня”, – говорится в сообщении.

В китайском правительстве добавили, что примерно 2493 товаров, импортируемых из США, подпадут под новые пошлины в 25%.

Справка Finance.ua:

  • На прошлой неделе США повысили с 10% до 25% тарифы на импортируемую из Китая продукцию на общую сумму $200 млрд.
  • Повышение пошлины Трамп объяснил “очень медленными” переговорами между Вашингтоном и Пекином, которые имеют целью урегулирование торгового конфликта между двумя ведущими экономиками мира.
По материалам УКРИНФОРМ
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