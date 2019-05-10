Отели в Украине оборудуют бесконтактными картами для входа

В новых и реконструированных гостиницах в Украине будут устанавливать электронные системы доступа для входа по бесконтактным картам в номера и прочие отельные помещения.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

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“Ситуации с кражами всегда неприятны. Поэтому, чтобы повысить безопасность и защитить проживающих от таких негативных моментов, мы предложили при проектировании новых и проведении реконструкции существующих гостиниц обязательно предусматривать электронные системы контроля входа в сам отель и номера – по бесконтактным картам. С помощью таких электронных систем можно отслеживать и идентифицировать все входы в номера, в том числе персонала”, – сказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Что это позволит:

повысить уровень обслуживания в украинских гостиницах, сделать их более надежными и более безопасными для граждан,

существенно сократить энергозатраты в здании благодаря “энергосберегающим карманам”, через которые с помощью карты контролируется подача электроэнергии в номер.

Согласно изменениям в ГСН, при проектировании гостиниц необходимо предусматривать мероприятия, защищающие от несанкционированного проникновения в гостиничные номера и другие помещения, с помощью современных систем контроля доступа и видеонаблюдения.