0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 30 0

Отели в Украине оборудуют бесконтактными картами для входа

Отели в Украине оборудуют бесконтактными картами для входа

В новых и реконструированных гостиницах в Украине будут устанавливать электронные системы доступа для входа по бесконтактным картам в номера и прочие отельные помещения.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Читайте также: Минрегион ввел обязательную укладку на дорогах тактильной плитки

“Ситуации с кражами всегда неприятны. Поэтому, чтобы повысить безопасность и защитить проживающих от таких негативных моментов, мы предложили при проектировании новых и проведении реконструкции существующих гостиниц обязательно предусматривать электронные системы контроля входа в сам отель и номера – по бесконтактным картам. С помощью таких электронных систем можно отслеживать и идентифицировать все входы в номера, в том числе персонала”, – сказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Что это позволит:

  • повысить уровень обслуживания в украинских гостиницах, сделать их более надежными и более безопасными для граждан,
  • существенно сократить энергозатраты в здании благодаря “энергосберегающим карманам”, через которые с помощью карты контролируется подача электроэнергии в номер.

Согласно изменениям в ГСН, при проектировании гостиниц необходимо предусматривать мероприятия, защищающие от несанкционированного проникновения в гостиничные номера и другие помещения, с помощью современных систем контроля доступа и видеонаблюдения.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минрегионбуд
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.