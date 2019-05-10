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Зеленский хочет списать 7 миллиардов долгов ФЛП по ЕСВ, но такого долга не существует (инфографика)

Зеленский хочет списать 7 миллиардов долгов ФЛП по ЕСВ, но такого долга не существует (инфографика)

В команде Зеленского хотят списать с ФЛП 7 миллиардов долга по Единому социальному взносу, но в реальности этого долга не существует – общий налоговый долг ФЛП составляет всего 2 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

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“Представитель команды Зеленского, который отвечает за экономическое и налоговое направление, Данил Гетманский рассказал НВ Бизнес, что для ФЛП могут списать 7,4 млрд грн задолженности по Единому социальному взносу (ЕСВ), которая накопилась по состоянию на 1 января 2019 года”, – говорится в сообщении.

Опендатабот проанализировали динамику закрытия ФЛП после 2017 года и рост налогового долга ФЛП перед государственным бюджетом.

Общая задолженность перед государственным бюджетом выросла с момента действия закона всего на 500 млн грн. Общая задолженность на данный момент составляет 2,05 млрд гривен.

При этом количество ФЛП снизилось. Так, с 2017 года прекратили деятельность 300 тысяч предпринимателей.

Если взять только сегмент ФЛП, у которых долг менее 20 тысяч грн (а это и есть те, кто не успел закрыть СПД за эти два года, и кто не платил все это время ЕСВ), то их задолженность увеличилась всего на 12 млн грн.

По материалам Економічна Правда
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