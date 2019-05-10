Зеленский хочет списать 7 миллиардов долгов ФЛП по ЕСВ, но такого долга не существует (инфографика)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В команде Зеленского хотят списать с ФЛП 7 миллиардов долга по Единому социальному взносу, но в реальности этого долга не существует – общий налоговый долг ФЛП составляет всего 2 миллиарда гривен.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.
Читайте также: У Зеленского хотят провести списание для ФЛП более 7 млрд долгов по ЕСВ
“Представитель команды Зеленского, который отвечает за экономическое и налоговое направление, Данил Гетманский рассказал НВ Бизнес, что для ФЛП могут списать 7,4 млрд грн задолженности по Единому социальному взносу (ЕСВ), которая накопилась по состоянию на 1 января 2019 года”, – говорится в сообщении.
Опендатабот проанализировали динамику закрытия ФЛП после 2017 года и рост налогового долга ФЛП перед государственным бюджетом.
Общая задолженность перед государственным бюджетом выросла с момента действия закона всего на 500 млн грн. Общая задолженность на данный момент составляет 2,05 млрд гривен.
При этом количество ФЛП снизилось. Так, с 2017 года прекратили деятельность 300 тысяч предпринимателей.
Если взять только сегмент ФЛП, у которых долг менее 20 тысяч грн (а это и есть те, кто не успел закрыть СПД за эти два года, и кто не платил все это время ЕСВ), то их задолженность увеличилась всего на 12 млн грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсии повысили на 18%: названы размеры новых выплат в регионах УкраиныВчера, 21:00 - 6038 15
Цены на жилье на первичном рынке вырастут - прогноз эксперта6 ч. назад - 1622 9
Назвали масштабы трудовой миграции украинцевВчера, 08:00 - 8401 8
Минсельхоз США дал прогноз экспорта зерновых с Украины в 2019/20 МГПозавчера, 19:40 - 802 3
Самые надежные подержанные кроссоверы за 10 тысяч долларовВчера, 16:00 - 17225 3
Самые надежные подержанные кроссоверы за 10 тысяч долларовВчера, 16:00 - 17225 3
Пенсии повысили на 18%: названы размеры новых выплат в регионах УкраиныВчера, 21:00 - 6038 15
Самая дешевая и самая дорогая киевская квартира, которую продали в апрелеВчера, 20:00 - 3430
Эксперты прогнозируют укрепление гривны8 ч. назад - 3427
Назван город-рекордсмен по концентрации миллиардеровВчера, 19:00 - 1884 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в АфганистанПозавчера, 10:50 - 1210
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 531
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 2115 1
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 1704
Солнечный автомобиль: какой он - семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)07.05.2019, 12:10 - 1777 7