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У Зеленского хотят провести списание для ФЛП более 7 млрд долгов по ЕСВ

У Зеленского хотят провести списание для ФЛП более 7 млрд долгов по ЕСВ

В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского хотят списать более 7 млрд грн долгов ФЛП по ЕСВ, накопившихся с 2016 года.

Как сообщил Данил Гетманцев, который отвечает за экономическое и налоговое направление в команде Зеленского, ФЛП могут списать 7,4 млрд грн задолженности по Единому социальному взносу (ЕСВ), накопившейся на 1 января 2019 года.

“Значительная часть этих ФЛП – спящие. Проблема введения “подушного налога” на ФЛП в 2016-м заключалась в том, что многим пришлось закрыться без всякого переходного периода, даже тем, кто реально работал, но, например, сезонно”, – объяснил проблему Гетманцев.

Он отметил, что этот вопрос еще должен пройти общественное обсуждение, после чего будет разработан окончательный вариант соответствующего проекта закона.

По словам Гетманцева, несмотря на то, что ЕСВ уменьшили почти вдвое, был введен обязательный минимальный платеж для каждого ФЛП, независимо от того, работал он или нет.

“Есть много людей, которые реально не вели деятельность. Есть те, кто регистрировал ФЛП еще в 14-15 годах и забыл о них, им все это время никто ничего не говорил, сейчас же по окончании трех лет, когда истекают сроки давности по этим начислениям, о них вспоминают и отправляют налоговые уведомления, и реально ничего сделать нельзя, потому что действительно по закону они должны платить. Нам кажется, что неправильно платить налог за ту деятельность, которая не велась”, – сказал Гетманцев.

По материалам НВ
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