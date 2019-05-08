3% ВВП в год - это ничто: Коломойский о планах развития экономики Украины

Игорь Коломойский во время интервью поделился планами о развитии экономики Украины.

“Исходим из идеологемы, что у нас есть 5 лет, нам нужно быстро шевелиться, наша задача увеличить ВВП минимум в два раза в ближайшие два года, это по 50% в год, потому что 3% в год – это ничто, ради этого не нужно идти в президенты, а просто оставить на самотек экономику”, – комментирует Коломойский.

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По его словам, если двигаться слишком быстро, необдуманно, то можно налететь на неприятности, и потом через время долго объяснять почему не выполнили то, что можно было даже относительно несложно сделать.