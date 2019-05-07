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Коломойский рассказал, кого видит в команде Зеленского

Коломойский рассказал, кого видит в команде Зеленского

Олигарх Игорь Коломойский рассказал, кто может занять главные государственные посты после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. В частности, бизнесмен отметил, что оставил бы на должности Генерального прокурора Юрия Луценко, однако это невозможно, поскольку Зеленский уже заявил обратное.

“После того как Зеленский заявил, что его нужно убирать, как можно уже оставлять, — сказал Коломойский, — Мое мнение — я бы оставлял, до следующей Рады точно”.

Кроме того, олигарх заявил, что согласен с заявлением Зеленского о том, что глава Нацбанка Яков Смолий должен остаться на посту. Но его заместитель Екатерина Рожкова должна уйти, поскольку “она просто себя запятнала”, считает Коломойский.

По материалам РБК-Украина
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