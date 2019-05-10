В МинАПК рассказали, когда в Украине подешевеет лук

В текущем году в Украине ожидается хороший урожай лука, что приведет к снижению цен уже в июне 2019 года – рассказал начальник управления растениеводства, семеноводства, садоводства и виноградарства Минагрополитики Украины Леонид Сухомлын.

«С каждым днем все больше и больше поступает лука в торговые сети с сверхранних и ранних сроков посадки, как отечественного, так и импортного производства, и уже в начале-средине июня цены существенно снизятся», — отметил чиновник.

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По его мнению, есть два главных фактора, которые привели к резкому росту стоимости лука в Украине. Это недобор урожая из-за неблагоприятных погодно-климатических условий и другие факторы (засуха в марте–апреле 2018) в период посева лука репчатого в южных регионах, которые привели к уменьшению площадей культуры на 2,3 тыс. га или 4,2% против 2017 года. Второй фактор – это неблагоприятные погодные условия в июле–августе 2018 года в период созревания и уборки в южных регионах (Херсонская, Одесская и Николаевская области), которые были вызваны затяжными интенсивными дождями. Как следствие лук «болел», наблюдалось его гниения еще на поле.

«Вышеупомянутые факторы привели к уменьшению производства лука в 2018 году на 92,7 тыс. тонн или 10% против 2017 года”, – сообщил Сухомлын. Уточнив, что у сельскохозяйственных товаропроизводителей урожай уменьшился на 41 тыс. тонн или 35% к показателю 2017 года.