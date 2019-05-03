Эксперт рассказал, как снизить цены на продукты

Овощи борщового набора прошлогоднего урожая рекордно подорожали. Цены выросли, ведь в Украине нет информации о балансе производства, потребления и экспорта отечественной продукции. Фермеры не знают, что сеять, какая культура будет прибыльной, будет ли спрос на внешнем рынке.

Об этом рассказал Алексей Дорошенко, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей.

С начала года лидером подорожания стал лук. Сейчас его опередила капуста. За первый квартал выросла на 95%, свидетельствуют данные Госкомстата.

“Производители лука последние 2 года имели большие урожаи, но низкий спрос на выращенную продукцию. Поэтому в 2018-м посеяли мало лука. Соответственно мало собрали. Позже оказалось, что и в странах ЕС был плохой урожай. Тогда украинские производители поспешили продать продукцию за границу. Таким образом, у нас не осталось собственных запасов и пришлось импортировать лук со всего мира. Приготовить борщ уже стоит на 50% дороже, чем в начале 2019-го. Сейчас даже ананасы стоят дешевле, чем овощи. Но борщ из них не сваришь” , – объясняет эксперт.

По его словам, цены стабилизируются в начале июня. Тогда украинские фермеры соберут первый урожай. В августе капусту, лук будут продавать по 10 грн/кг. Позже овощи снова подорожают.

“Фермерам уже на январь каждого года необходимо знать, сколько в государстве какой продукции. Тогда каждый будет понимать, что надо сеять и какие семена покупать. Тогда будем знать, сколько вырастили и потребили по итогам года. Надо усовершенствовать выплату аграрных дотаций. Их сегодня получают самые большие агрохолдинги , а должны – малые и средние хозяйства. Также снизить налоги на продукты. В Украине НДС составляет 20%. В Польше – 5, в Германии – 7. Кроме того, увеличить до 150 наименований перечень продуктов, стоимость которых проверяют. Сейчас мониторят только 31”, – объясняет Алексей Дорошенко.