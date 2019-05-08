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Ryanair увеличит частоту полетов по 4 маршрутам в Украину

Ryanair увеличит частоту полетов по 4 маршрутам в Украину

Ирландский лоукостер Ryanair увеличит частоту полетов по 4 маршрутам из Испании, Словакии и Польши в Украину в сезон зимней навигации полетов 2019/2020.

Сообщается, что с 27 октября частота рейсов на линии Киев – Братислава увеличится с двух до трех в неделю. В дополнение к перелетам по понедельникам и четвергам появится еще один – по воскресеньям.

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Также с 28 октября Ryanair увеличит свое присутствие на линии Киев – Краков с четырех до пяти рейсов в неделю. В зимнем расписании самолеты будут летать по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

В случае с рейсами из Киева в Варшаву Ryanair не увеличит число дней перелетов, но расширит частоту с четырех до пяти в неделю за счет открытия с 1 ноября второго рейса по пятницам.

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Четвертое расширение коснется направления Киев – Барселона. Со 2 ноября полеты на этом направлении самолеты Ryanair будут выполнять пять раз в неделю, вместо четырех. В дополнение к рейсам по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в расписание внесен рейс по субботам.

Отмечается, что информация в системе бронирования авиаперевозчика свидетельствует о том, что полеты из Харькова в Познань будут выполняться с 27 октября два раза в неделю по вторникам и воскресеньям. Вылеты из Харькова в 22:00, вылеты из Познани в 18:00. Билеты продаются по цене от 28 евро в один конец.

По материалам РБК-Украина
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