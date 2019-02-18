Ryanair запустит новые рейсы в Мадрид

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Лоукостер Ryanair анонсировал начало полетов из Киева в столицу Испании. За графиком рейсы в Мадрид будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Об этом говорится в сообщении компании.
Когда начнут летать – октябрь 2019 года.
Время полета – 4 часа 15 мин.
Раннее сообщалось, что Ryanair летает из Киева в Барселону четыре раза в неделю.
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