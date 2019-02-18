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Ryanair запустит новые рейсы в Мадрид

Ryanair запустит новые рейсы в Мадрид

Лоукостер Ryanair анонсировал начало полетов из Киева в столицу Испании. За графиком рейсы в Мадрид будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Об этом говорится в сообщении компании.

Когда начнут летать – октябрь 2019 года.

Время полета – 4 часа 15 мин.

Раннее сообщалось, что Ryanair летает из Киева в Барселону четыре раза в неделю.

Мои fiнансы:

  • С января 2019 цена на малый регистрируемый багаж в Ryanair – от €10 до €12.
  • С января 2019 цена Priority зависит от спроса на услугу и составит от €6 до €10 при покупке билета.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт.

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По материалам Finance.UA
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