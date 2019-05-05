В Украине стали производить больше шоколада и меньше хлеба

По итогам трех месяцев 2019 года отечественное производство кондитерских и хлебобулочных изделий снизилось на 3,9% и 4,5% соответственно, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года.

В то же время производство шоколадных изделий демонстрировало незначительную, но все же положительную динамику – 0,8%. Украинские шоколадные изделия демонстрируют увеличение (47,3 тыс. т в 2019 году против 46,9 тыс. т в январе-марте 2018).

Причиной такой ситуации является увеличение производства конфет с содержанием алкоголя (+ 8,9% в январе-марте), шоколада в брикетах, пластинах или плитках с добавлением зерновых культур (+ 51,9%), шоколада в брикетах, пластинах или плитках с начинкой (+ 10,3%) и шоколада и аналогичные изделия с содержанием какао в брикетах, пластинах или плитках массой более 2 кг (24,3%).

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Первый квартал года отличился снижением производства хлебобулочных изделий (- 4,5% против показателя 2018 года).

“Поддержкой негативной тенденции служило снижение отечественного производства в ключевых секторах за счет снижения предложения муки на отечественном рынке и уменьшение внутреннего потребления”, – пояснила руководитель аналитического отдела UFEB Александра Кищук.