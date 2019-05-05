0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 11 0

В Украине стали производить больше шоколада и меньше хлеба

В Украине стали производить больше шоколада и меньше хлеба

По итогам трех месяцев 2019 года отечественное производство кондитерских и хлебобулочных изделий снизилось на 3,9% и 4,5% соответственно, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года.

В то же время производство шоколадных изделий демонстрировало незначительную, но все же положительную динамику – 0,8%. Украинские шоколадные изделия демонстрируют увеличение (47,3 тыс. т в 2019 году против 46,9 тыс. т в январе-марте 2018).

Причиной такой ситуации является увеличение производства конфет с содержанием алкоголя (+ 8,9% в январе-марте), шоколада в брикетах, пластинах или плитках с добавлением зерновых культур (+ 51,9%), шоколада в брикетах, пластинах или плитках с начинкой (+ 10,3%) и шоколада и аналогичные изделия с содержанием какао в брикетах, пластинах или плитках массой более 2 кг (24,3%).

Читайте также: Киевская фабрика Roshen за год увеличила прибыль в четыре раза

Первый квартал года отличился снижением производства хлебобулочных изделий (- 4,5% против показателя 2018 года).

“Поддержкой негативной тенденции служило снижение отечественного производства в ключевых секторах за счет снижения предложения муки на отечественном рынке и уменьшение внутреннего потребления”, – пояснила руководитель аналитического отдела UFEB Александра Кищук.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.