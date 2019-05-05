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Специалист прокомментировал новации в процедуре присвоения почтового адреса жилым домам

Специалист прокомментировал новации в процедуре присвоения почтового адреса жилым домам

Сокращение срока предоставления почтового адреса упростит оформление сделок по приобретению жилья.

Об этом рассказал директор Департамента правоустанавливающих документов Холдинговой компании “Киевгорстрой” Сергей Вывдюк.

Вывдюк считает, что такое существенное сокращение срока предоставления почтовых адресов будет способствовать скорейшему оформлению правоустанавливающих документов.

28 апреля этого года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины № 367 “Некоторые вопросы дерегуляции хозяйственной деятельности”. По новому порядку получить адрес объекта строительства и недвижимости можно будет только за 5 дней, тогда как сейчас этот срок составляет в среднем 30 дней. Теперь адреса будут предоставляться автоматически до начала строительства вместе с градостроительными условиями и ограничениями или строительным паспортом.

“От новаций в законодательстве “Киевгорстрой” ожидает только положительного эффекта. То, что почтовый адрес будет присваиваться до начала строительства, в перспективе упростит ведение не только строительной документации, но и документов по оформлению сделки купли/продажи, поскольку отпадет необходимость в доказательстве соответствия между строительным и почтовым адресами”, – говорит он.

По мнению Вывдюка, сокращение времени присвоении почтового адреса с месяца до 5 дней делает инвестирование более привлекательным и снимает определенные опасения покупателей, ведь они заранее будут знать, что почтовый адрес уже есть.

По материалам УНН
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