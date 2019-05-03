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Правительство ввело единый порядок присвоения почтового адреса объектам строительства.
Что это дает – это позволяет получить адрес объекта строительства и недвижимого имущества за 5 дней (до этого срок составлял в среднем 30 дней).
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
Постановление Кабмина №367 “Некоторые вопросы дерегуляции хозяйственной деятельности” вступило в силу 28 апреля этого года.
По его словам, эти изменения будут способствовать улучшению бизнес-климата в Украине и, в свою очередь, повышению позиции нашей страны в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business по компоненту “Получение разрешений на строительство”.
“До сих пор предоставлением почтовых адресов объектам строительства занимаются органы местной власти по своему усмотрению. Нет четкой процедуры, и по срокам это занимает в среднем 30 дней. Конечно, это способствует коррупционным злоупотреблениям и тормозит ведение бизнеса. Поэтому для минимизации коррупционных рисков и упрощения условий ведения бизнеса вводится единый, четкий и прозрачный порядок присвоения почтовых адресов строительным объектам. Они будут предоставляться автоматически до начала строительства вместе с градостроительными условиями и ограничениями или стройпаспортом”, – отметил Лев Парцхаладзе.
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