Растаможенные иномарки с пробегом охватили 77% апрельского рынка легковых авто (рейтинг)

В течение апреля свою первую регистрацию в Украине прошли 22,5 тыс. растаможенных легковых авто с пробегом. В результате доля б/у-шных автомобилей на первичном рынке составила почти 77%.

Об этом сообщает Укравтопром.

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По сравнению с апрелем прошлого года регистрации ввезенных из-за границы легковушек с пробегом выросли в 3,5 раза, а их доля на первичном рынке увеличилась на 28 процентных пунктов.

С начала года украинскую прописку получили 206 930 бывших в эксплуатации легковых авто, что на 722% больше чем за аналогичный период 2018 года.

Половину этих регистраций составили автомобили возрастом старше 10 лет.

Лидеры по автомобильным маркам:

на первом месту Volkswagen, 3,7 тыс. машин этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских.

Второй по популярности стала марка Skoda, 1848 б/у-шных автомобилей которой было ввезено и в прошлом месяце зарегистрировано в Украине.

На третьем месте – Renault с результатом 1821 авто.

Также высоким спросом у украинцев пользовались автомобили марок Opel – 1777 шт. и Ford – 1550 шт.

Что касается самых популярных моделей среди импортного секонд-хенда, то в апреле ими были: Volkswagen Passat – 1514 шт., Skoda Octavia – 1150 шт. и Renault Megane – 1138 шт.