Растаможенные иномарки с пробегом охватили 77% апрельского рынка легковых авто (рейтинг)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В течение апреля свою первую регистрацию в Украине прошли 22,5 тыс. растаможенных легковых авто с пробегом. В результате доля б/у-шных автомобилей на первичном рынке составила почти 77%.
Об этом сообщает Укравтопром.
Читайте также: В Украине падает спрос на новые коммерческие авто
По сравнению с апрелем прошлого года регистрации ввезенных из-за границы легковушек с пробегом выросли в 3,5 раза, а их доля на первичном рынке увеличилась на 28 процентных пунктов.
С начала года украинскую прописку получили 206 930 бывших в эксплуатации легковых авто, что на 722% больше чем за аналогичный период 2018 года.
Половину этих регистраций составили автомобили возрастом старше 10 лет.
Лидеры по автомобильным маркам:
Что касается самых популярных моделей среди импортного секонд-хенда, то в апреле ими были: Volkswagen Passat – 1514 шт., Skoda Octavia – 1150 шт. и Renault Megane – 1138 шт.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Средняя зарплата в долларовом эквиваленте почти достигла уровня 2013 годаВчера, 12:00 - 10122 51
Зеленский передал свой бизнес партнерам с гарантией возвратаВчера, 15:15 - 2271 21
JP Morgan спрогнозировал, получит ли Украина новый транш МВФ до конца годаВчера, 17:00 - 997 4
Межбанк: спекулянты будут стараться сыграть "на понижение"Вчера, 11:10 - 1375 4
Водителей снова обяжут проходить техосмотрВчера, 11:00 - 2949 3
Средняя зарплата в долларовом эквиваленте почти достигла уровня 2013 годаВчера, 12:00 - 10122 51
Водителей снова обяжут проходить техосмотрВчера, 11:00 - 2949 3
Зеленский передал свой бизнес партнерам с гарантией возвратаВчера, 15:15 - 2271 21
monobank подключил BankIDВчера, 15:45 - 1587
В России объяснили, как в трубопровод попала грязная нефтьВчера, 21:00 - 1543
Солнечный автомобиль: какой он - семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)Вчера, 12:10 - 404 1
Разработана 3D-печать металлами05.05.2019, 10:10 - 115
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)04.05.2019, 12:10 - 314 1
У Илона Маска признали: космическая капсула Crew Dragon разрушена03.05.2019, 11:10 - 1166 7
Puma предлагает желающим протестировать самозашнуровывающиеся кроссовки (видео)01.05.2019, 12:10 - 11090 1