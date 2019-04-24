В Украине падает спрос на новые коммерческие авто

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Апрельский спрос на новые коммерческие автомобили в Украине уменьшился на 28% и составил 858 машин.
Об этом сообщает Укравтопром.
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Всего за четыре месяца 2019 года в Украине было поставлено на учет 3398 коммерческих автомобилей, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Лучший результат месяца показала французская марка Renault, 220 новых автомобилей которой пополнили украинский парк грузовых и спец. автомобилей. При этом Renault улучшила свой результат годичной давности на 15 процентов.
На треть, относительно апреля 2018 года, увеличив реализацию своих коммерческих автомобилей, второе место в рейтинге марок занял Fiat – 129 новых машин.
Mercedes-Benz занял третье место с результатом 60 зарегистрированных авто. По сравнению с прошлогодним апрелем регистрации автомобилей этой марки увеличились на 62 процента.
На четвертом месте Ford, с падением реализации на 66%, до 54 шт.
Замыкает ТОП-5 апрельского рынка новых коммерческих авто – Volkswagen, в зачете которого 50 украинских регистрационных номеров (-34% к апр.2018г.).
Самыми большими потерями в этом сегменте автомобильного рынка отличилась марка Citroen, занимавшая годом ранее первую строчку рейтинга. Снизив относительно прошлогоднего апреля реализацию своих машин почти в 9 раз, Citroen опустился на десятое место рейтинга.
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