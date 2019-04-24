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В Украине падает спрос на новые коммерческие авто

В Украине падает спрос на новые коммерческие авто

Апрельский спрос на новые коммерческие автомобили в Украине уменьшился на 28% и составил 858 машин.

Об этом сообщает Укравтопром.

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Всего за четыре месяца 2019 года в Украине было поставлено на учет 3398 коммерческих автомобилей, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лучший результат месяца показала французская марка Renault, 220 новых автомобилей которой пополнили украинский парк грузовых и спец. автомобилей. При этом Renault улучшила свой результат годичной давности на 15 процентов.

На треть, относительно апреля 2018 года, увеличив реализацию своих коммерческих автомобилей, второе место в рейтинге марок занял Fiat – 129 новых машин.

Mercedes-Benz занял третье место с результатом 60 зарегистрированных авто. По сравнению с прошлогодним апрелем регистрации автомобилей этой марки увеличились на 62 процента.

На четвертом месте Ford, с падением реализации на 66%, до 54 шт.

Замыкает ТОП-5 апрельского рынка новых коммерческих авто – Volkswagen, в зачете которого 50 украинских регистрационных номеров (-34% к апр.2018г.).

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Самыми большими потерями в этом сегменте автомобильного рынка отличилась марка Citroen, занимавшая годом ранее первую строчку рейтинга. Снизив относительно прошлогоднего апреля реализацию своих машин почти в 9 раз, Citroen опустился на десятое место рейтинга.

По материалам Укравтопром
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