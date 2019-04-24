Лидеры новых авто на украинском рынке за апрель

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За четыре месяца, с января по апрель, в Украине свои первые номера получили 25,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Укравтопром.
Несмотря на то, что апрельский результат, относительно 2018 года вырос на 1%, до 6,9 тыс. авто, самым урожайным месяцем текущего года остается март, с показателем – 7,3 тыс. новых легковых автомобилей.
Самые популярные марки автомобилей:
Также в апреле присутствием в ТОП-10 смогли похвастаться такие автомобильные бренды как: HYUNDAI – 378 шт. (-14%); SUZUKI – 265 шт. (+50%); VOLKSWAGEN – 237 шт. (-61%); BMW – 208 шт. (+38%) и MAZDA – 204 шт. (-31%).
А бестселлером месяца в очередной раз стал автомобиль KIA Sportage, на котором в апреле свой выбор остановили 527 покупателей.
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