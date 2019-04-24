Лидеры новых авто на украинском рынке за апрель

За четыре месяца, с января по апрель, в Украине свои первые номера получили 25,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Укравтопром.

Несмотря на то, что апрельский результат, относительно 2018 года вырос на 1%, до 6,9 тыс. авто, самым урожайным месяцем текущего года остается март, с показателем – 7,3 тыс. новых легковых автомобилей.

Самые популярные марки автомобилей:

Максимальным спросом в прошлом месяце пользовались автомобили марки RENAULT . В результате, апрельские регистрации Рено увеличились почти на 65% – до 1114 шт.

Второе место заняла TOYOTA , продажи которой выросли на 13% – до 963 новых авто.

С результатом в 638 автомобилей и более чем двукратным ростом к апрелю 2018 года, в тройку лидеров месяца вошла KIA .

На четвертом месте – SKODA – 553 авто (+44%).

Замыкает первую пятерку рейтинга – NISSAN . Продажи автомобилей этой марки выросли на 4% и составили – 424 шт.

Также в апреле присутствием в ТОП-10 смогли похвастаться такие автомобильные бренды как: HYUNDAI – 378 шт. (-14%); SUZUKI – 265 шт. (+50%); VOLKSWAGEN – 237 шт. (-61%); BMW – 208 шт. (+38%) и MAZDA – 204 шт. (-31%).

А бестселлером месяца в очередной раз стал автомобиль KIA Sportage, на котором в апреле свой выбор остановили 527 покупателей.