0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 2044 0

Лидеры новых авто на украинском рынке за апрель

Лидеры новых авто на украинском рынке за апрель

За четыре месяца, с января по апрель, в Украине свои первые номера получили 25,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Укравтопром.

Несмотря на то, что апрельский результат, относительно 2018 года вырос на 1%, до 6,9 тыс. авто, самым урожайным месяцем текущего года остается март, с показателем – 7,3 тыс. новых легковых автомобилей.

Самые популярные марки автомобилей:

  • Максимальным спросом в прошлом месяце пользовались автомобили марки RENAULT. В результате, апрельские регистрации Рено увеличились почти на 65% – до 1114 шт.
  • Второе место заняла TOYOTA, продажи которой выросли на 13% – до 963 новых авто.
  • С результатом в 638 автомобилей и более чем двукратным ростом к апрелю 2018 года, в тройку лидеров месяца вошла KIA.
  • На четвертом месте – SKODA – 553 авто (+44%).
  • Замыкает первую пятерку рейтинга – NISSAN. Продажи автомобилей этой марки выросли на 4% и составили – 424 шт.

Также в апреле присутствием в ТОП-10 смогли похвастаться такие автомобильные бренды как: HYUNDAI – 378 шт. (-14%); SUZUKI – 265 шт. (+50%); VOLKSWAGEN – 237 шт. (-61%); BMW – 208 шт. (+38%) и MAZDA – 204 шт. (-31%).

А бестселлером месяца в очередной раз стал автомобиль KIA Sportage, на котором в апреле свой выбор остановили 527 покупателей.

Кредитные карты для водителей

По материалам Укравтопром
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.