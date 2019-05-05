Фонд госимущества напомнил министерствам о долгах: 829 объектов приватизации

Некоторые министерства и ведомства должны передать для приватизации 829 объектов – заявил и.о. председателя Фонда госимущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook .

“829 объектов малой приватизации так и не переданы министерствами и ведомствами в Фонд. Активы стоимостью в сотни миллионов гривен продолжают простаивать или неэффективно и убыточно управляются государственным менеджментом”, – заявил Трубаров.

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Список должников выглядит следующим образом:

Минэкономразвития – 4 предприятия

Мининфраструктуры – 4 предприятия

Минагрополитики – 14 предприятий

Кабинет Министров Украины – 1 предприятие

Минрегион – 5 предприятий

МЗ – 1 предприятие

Госкомпредпринимательства – 1 предприятие

Укрбуд – 1 предприятие

Укравтодор – 1 предприятие

“На сегодня малая приватизация – это преимущественно небольшие объекты, недострои, заброшенные промзоны и полуразвалившиеся помещения бывших магазинов, хотя по закону, малая приватизация – это объекты стоимостью до 250 миллионов гривен”, – пояснил руководитель Фонда госимущества.

Торги за объекты малой приватизации должны происходить в системе торгов для государственных учреждений ProZorro.Продажи . На начало мая выставлено 246 объектов малой приватизации. С начала года продано 174 лота.

Справка Finance.ua

Prozorro – онлайн система публичных закупок, созданная в 2016 году в Украине. Через нее проводятся прозрачные закупки и торги, что делает доступ к ним более открытым для всех граждан и уменьшает коррупционные риски.