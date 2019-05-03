Apple за полгода купила 25 компаний

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Обладая одним из самых внушительных в отрасли запасом денежных средств, Apple покупает по одной компании каждые две-три недели.
Только за последние шесть месяцев было куплено 20-25 компаний разной величины, причём особой огласке Apple подобные сделки не предаёт. Покупаются только те активы, которые могут принести пользу в стратегическом выражении.
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Исполнительный директор Тим Кук (Tim Cook) в своём недавнем интервью телеканалу CNBC признался, что за прошедшие полгода Apple купила от 20 до 25 компаний. Как правило, приобретаемые компании не могут похвастаться большим масштабом, и подобные поглощения Apple делает ради доступа к ценным кадрам и интеллектуальной собственности. Например, купленный в прошлом году сервис Texture, который предоставлял доступ к платным публикациям разных издателей за фиксированную абонентскую плату, позже переродился в Apple News+.
На квартальной отчётной конференции у Тима Кука спросили, вынашивает ли компания идеи запуска новых сервисов, и он ответил утвердительно, но добавил, что не готов вдаваться в подробности раньше времени.
Самой крупной покупкой в новейшей истории Apple можно считать приобретение Beats в 2014 году за $3 млрд. Гарнитуры под этой маркой продолжают успешно продаваться Apple, а само подразделение носимых устройств является одним из наиболее динамично развивающихся.
Кук поясняет, что если у компании имеются свободные деньги, она старается приобретать те активы, которые органично вольются в общую корпоративную структуру и будут полезны в стратегическом отношении. Он на квартальной конференции также отметил, что Apple находится в привилегированном положении: она получает больше денег, чем требуется на производственные нужды и развитие, поэтому регулярно выкупает акции и повышает размер дивидендов, чтобы угодить акционерам.
В конце минувшего квартала Apple задекларировала в качестве свободных денежных средств сумму в $225,4 млрд. Это делает её одной из самых состоятельных корпораций мира. При таком бюджете можно позволить себе делать новое поглощение каждые две-три недели, и при этом не тратить время на афиширование каждой сделки.
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