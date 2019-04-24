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Apple заявила о снижении прибыли и падении продаж iPhone

Apple заявила о снижении прибыли и падении продаж iPhone

Американская корпорация Apple в I квартале 2019 получила на 5% меньше доходов, чем в прошлом году, а выручка от продажи iPhone сократилась на 5 млрд долларов.

Об этом свидетельствует финансовый отчет компании.

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В I квартале выручка составила 58 млрд долларов, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Квартальная прибыль на акцию снизилась на 10% – до 2,46 доллара. Международные продажи составили 61% от общей квартальной выручки.

Также сообщается, что чистая прибыль составила 11,5 млрд долларов (на 16% меньше по сравнению с предыдущим годом), а доходы от продаж iPhone составили 31 млрд долларов (в прошлом году – 37 млрд).

В то же время, по словам гендиректора Apple Тима Кука, компания добилась сильнейшего роста продаж iPad за последние шесть лет.

По материалам РБК-Украина
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