Apple заявила о снижении прибыли и падении продаж iPhone

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Американская корпорация Apple в I квартале 2019 получила на 5% меньше доходов, чем в прошлом году, а выручка от продажи iPhone сократилась на 5 млрд долларов.
Об этом свидетельствует финансовый отчет компании.
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В I квартале выручка составила 58 млрд долларов, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Квартальная прибыль на акцию снизилась на 10% – до 2,46 доллара. Международные продажи составили 61% от общей квартальной выручки.
Также сообщается, что чистая прибыль составила 11,5 млрд долларов (на 16% меньше по сравнению с предыдущим годом), а доходы от продаж iPhone составили 31 млрд долларов (в прошлом году – 37 млрд).
В то же время, по словам гендиректора Apple Тима Кука, компания добилась сильнейшего роста продаж iPad за последние шесть лет.
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