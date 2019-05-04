После выплат по госдолгу международные резервы Украины уменьшились

В апреле 2019 года международные резервы Украины сократились на 0,5% – до 20,525 млрд долл. (в эквиваленте). Соответствующие предварительные данные обнародованы на сайте Национального банка Украины в понедельник.

Как сообщает НБУ, уменьшение международных резервов в апреле обусловлено платежами на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в размере $ 881,7 млн, в том числе $ 710,3 млн – на обслуживание и погашение ОВГЗ в иностранной валюте и $ 78 млн – на обслуживание еврооблигаций.

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Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте на $ 416,6 млн и EUR 2,6 млн. Кроме того, чистая покупка НБУ валюты на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на $ 299,9 млн.

На размер международных резервов также положительно повлияло изменение курса гривны к иностранным валютам. Это увеличило резервы на $ 54 млн.