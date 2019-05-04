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До 500 тысяч возвратной помощи фермерам - конкурс от Укргосфонда

До 500 тысяч возвратной помощи фермерам - конкурс от Укргосфонда

Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств сообщает о проведении конкурса на получение финансовой поддержки на возвратной основе размером до 500 тысяч гривен по бюджетной программе «Предоставление кредитов фермерским хозяйствам”.

Подача заявок продлится до 4 июня. Заявки на участие принимаются региональными комиссиями Укргосфонда. Документы, необходимые для подачи заявки, описаны в п. 8 соответствующего постановления Кабмина.

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К участию в конкурсе допускаются все фермерские хозяйства, кроме:

  • должников перед Укргосфондом и его региональными отделениями;
  • банкротов, или тех, в отношении которых возбуждено дело о банкротстве и находящихся в стадии ликвидации;
  • тех, у кого выявлены факты незаконного получения и/или нецелевого использования бюджетных средств.

Общий фонд конкурса составляет 244,5 млн. гривен. После завершения приема заявок конкурсная комиссия по вопросам предоставления финансовой поддержки проводит отбор и формирует реестр фермеров, которые получили право на получение помощи.

Справка Finance.ua:

  • Финансовая помощь на возвратной основе предусматривает, что выделенные средства должны быть возвращены на условиях, описанных в договоре, но в течение не более пяти лет.
По материалам Finance.UA
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