До 500 тысяч возвратной помощи фермерам - конкурс от Укргосфонда

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Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств сообщает о проведении конкурса на получение финансовой поддержки на возвратной основе размером до 500 тысяч гривен по бюджетной программе «Предоставление кредитов фермерским хозяйствам”.
Подача заявок продлится до 4 июня. Заявки на участие принимаются региональными комиссиями Укргосфонда. Документы, необходимые для подачи заявки, описаны в п. 8 соответствующего постановления Кабмина.
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К участию в конкурсе допускаются все фермерские хозяйства, кроме:
Общий фонд конкурса составляет 244,5 млн. гривен. После завершения приема заявок конкурсная комиссия по вопросам предоставления финансовой поддержки проводит отбор и формирует реестр фермеров, которые получили право на получение помощи.
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