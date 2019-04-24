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G7 и МВФ обеспокоены влиянием "резонансных судебных решений" на финансовую стабильность Украины

G7 и МВФ обеспокоены влиянием "резонансных судебных решений" на финансовую стабильность Украины

Послы стран “Большой семерки” в очередной раз выразили обеспокоенность влиянием недавних резонансных решений в судебных делах, в которые вовлечен Национальный банк.

Правление Национального банка встречалось с послами стран “Большой семерки” и представителями Международного валютного фонда для обсуждения текущего состояния экономики и банковского сектора Украины – говорится в пресс-релизе от НБУ.

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“Главное для центрального банка – выполнять свой мандат по обеспечению ценовой и финансовой стабильности. Для этого мы продолжим работать со всеми государственными институтами, при поддержке институциональной независимости НБУ нашими международными партнерами, руководствуясь принципами прозрачности и партнерства”, – отметил на встрече председатель правления НБУ Яков Смолий.

Участники встречи обратили особое внимание на текущие приоритеты работы Национального банка, а также риски, которые видит Национальный банк для стабильности финансовой системы, в том числе, связанных с рядом текущих судебных процессов.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка.
По материалам НБУ
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