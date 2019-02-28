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Владельцы автомобилей Tesla могут следить за ходом их ремонта

Владельцы автомобилей Tesla могут следить за ходом их ремонта

В начале марта Илон Маск объявил о закрытии розничных магазинов Tesla и переходе на онлайн продажи. Новая стратегия позволила ей существенно снизить стоимость своих автомобилей, и теперь «доступный» Tesla Model 3 стоит 35 000 долларов — именно такая стоимость приписывалась ей во время анонса в 2016 году. Помимо этого, основатель компании пообещал улучшить сервисное обслуживание автомобилей. Первый шаг уже сделан — владельцы получили возможность следить за статусом ремонта и получать уведомления о его завершении.

Новая возможность появилась после обновления мобильного приложения Tesla. Открыв его во время нахождения автомобиля в ремонте, пользователи видят, чем на данный момент занимаются мастера. Например, приложение показывает статус ожидания запчастей, нахождение автомобиля в сервисе и его готовность к использованию. После проведения ремонтных работ, приложение отправляет уведомление.

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Компания уверяет, что в будущем качество ремонта будет постоянно расти. Для этого она будет щедро инвестировать в развитие обслуживания и сделает так, чтобы услуга была доступна в каждой стране, в которой продаются автомобили Tesla. Также компания проследит, чтобы сервисные центры не допускали слишком долгого ожидания запчастей. Ранее Илон Маск рассказал, что один из центров Китая заказывал запчасти у местного производителя, и они доставлялись самым длинным путем через совершенно другую страну.

По материалам internetua.com
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