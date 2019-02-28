Маск назвал дату презентации нового электрокара Model Y

Компания Tesla представит свой кроссовер Model Y 14 марта, в Лос-Анжелесе.

Об этом основатель компании Илон Маск сообщил на своей странице в Twitter.

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14 марта состоится полноценная премьера с оглашением всех характеристик и цен, а также журналистскими тест-драйвами. Но массовое производство Model Y стартует только в следующем году. По словам самого Илона Маска, новинка окажется на 10% больше Model 3 и будет стоить пропорционально больше. При этом запас хода у Model Y будем немного меньше, чем у Model 3.

В последующих твитах Маск написал, что Model Y получит “нормальные” двери в отличие от дверей “Крылья Сокола”, которые установлены на Model X.