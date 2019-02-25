Tesla полностью перешла на онлайн-продажи

Компания Tesla перешла полностью на продажи в режиме онлайн с целью раньше обещанного: довести розничную стоимость базового электрокара Model 3 до $35 тыс.

Об этом говорится в сообщении Tesla.

Компания уточнила, что отныне два варианта Model 3 продаются за $35 и $37 тыс. Второй вариант предусматривает увеличение на 9% дальности езды без подзарядки и мощности двигателя, а также новый салон. Эти достоинства обойдутся потребителю только на 6% дороже, утверждает производитель.

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“Чтобы добиться таких расценок при сохранении рентабельности, Tesla переводит продажи своей продукции в мире исключительно в режим онлайн”, – подчеркнула компания, обещав, что процедура покупки ее электрокаров с помощью сотового телефона на территории Северной Америки займет теперь около одной минуты.

Для возврата автомобиля в случае недовольства покупателя потребуется не более семи дней.

Model 3 представляет собой бюджетную версию более дорогих Model X и Model S. В своей базовой комплектации машина способна проехать без подзарядки 220 миль (около 350 км). Ее максимальная скорость составляет 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч занимает менее шести секунд.