Tesla снизила стоимость всех трех версий электромобиля Model 3

Компания Tesla сообщила о снижении цен на три версии электромобиля Model 3 сразу на $1,100.

Изменение цен Tesla объясняет отказом от реферальной программы, которая позволила создать новую политику цен на электромобили. И это уже второе снижение цен с начала года. В январе Tesla снизила цены на авто на $2000.

Читайте также: Tesla покупает производителя батарей для электромобилей

Как писал ранее Маск в Twitter, “компания делает все возможное, чтобы снизить цену Model 3 до $35 000”.

Мои Fiнансы:

Стоимость Tesla Model 3 «Mid Range Battery» – $42,900 или $34,850 с учетом налоговой льготы.

Стоимость Tesla Model 3 «Long Range Battery / Dual Motor All-Wheel Drive» – $49,900 или $41,850 с учетом льгот

Стоимость Tesla Model 3 «Performance / Dual Motor All-Wheel Drive» – $60,900 или $52,850 с учетом льгот.

Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.