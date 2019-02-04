Tesla снизила стоимость всех трех версий электромобиля Model 3

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Компания Tesla сообщила о снижении цен на три версии электромобиля Model 3 сразу на $1,100.
Изменение цен Tesla объясняет отказом от реферальной программы, которая позволила создать новую политику цен на электромобили. И это уже второе снижение цен с начала года. В январе Tesla снизила цены на авто на $2000.
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Как писал ранее Маск в Twitter, “компания делает все возможное, чтобы снизить цену Model 3 до $35 000”.
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