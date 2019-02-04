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Tesla снизила стоимость всех трех версий электромобиля Model 3

Tesla снизила стоимость всех трех версий электромобиля Model 3

Компания Tesla сообщила о снижении цен на три версии электромобиля Model 3 сразу на $1,100.

Изменение цен Tesla объясняет отказом от реферальной программы, которая позволила создать новую политику цен на электромобили. И это уже второе снижение цен с начала года. В январе Tesla снизила цены на авто на $2000.

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Как писал ранее Маск в Twitter, “компания делает все возможное, чтобы снизить цену Model 3 до $35 000”.

Мои Fiнансы:

  • Стоимость Tesla Model 3 «Mid Range Battery» – $42,900 или $34,850 с учетом налоговой льготы.
  • Стоимость Tesla Model 3 «Long Range Battery / Dual Motor All-Wheel Drive» – $49,900 или $41,850 с учетом льгот
  • Стоимость Tesla Model 3 «Performance / Dual Motor All-Wheel Drive» – $60,900 или $52,850 с учетом льгот.

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По материалам Finance.UA
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