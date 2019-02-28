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Сохранение зарплат сельским почтальонам: "Укрпочта" предложила проект

Сохранение зарплат сельским почтальонам: "Укрпочта" предложила проект

“Укрпочта” предложила общинам Киевской области внедрить трехмесячный пилотный проект в селах, где произошло сокращение ставок занятости почтальонов из-за падения объемов пенсионных выплат, подписок, торговли и почтовых услуг.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Сегодня.

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“Компания готова… доплачивать тем работникам в селах, где были уменьшены ставки, если местная власть возьмет на себя обязательства помочь “Укрпочте” увеличить объемы услуг и загрузить работников работой. Таким образом, совместными усилиями мы сможем решить эту важную задачу в селах”, – отметил он.

По материалам Сегодня
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