Государственная таможенная служба назвала главные рынки сбыта для отечественного мяса

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Согласно данным Государственной таможенной службы, в 2018 году отечественные игроки экспортировали говядины свежей или охлажденной общим объемом 15,7 тыс. т (45,4 млн USD).
Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB).
Главные рынки сбыта: Беларусь – 13,9 тыс. т, 88,5% и Турция – 1,75 тыс. т (11,1%).
Общий объем экспорта мороженой говядины в 2018 году составил 25,9 тыс. т, общей стоимостью 79,4 млн USD. Топ-странами импортерами данного сегмента продукции в 2018 году были Азербайджан – 6,85 тыс. т (26,4%), Казахстан – 6,6 тыс. т (25,5%) и Беларусь – 4,77 тыс. т (18,4%).
Согласно данным Государственной таможенной службы, в 2018 году этой продукции Украина экспортировала около 1,7 тыс тонн и получила выручки на общую сумму 3,7 млн USD. Свинину у отечественного производителя больше всего покупали: Гонконг (59,8%), Грузия (17,3%) и Вьетнам (14%).
В сегменте мяса домашней птицы Украина является одним из мировых топ-игроков. В целом украинские компании экспортировали 326,7 тыс. т курятины общей стоимостью 506,6 млн USD.
Согласно официальным данным, больше всего мяса домашней птицы в 2018 году поставили в: Нидерланды – 14,9%, Ирак – 11,1%, Саудовскую Аравию – 9,7% и Словакию – 9,5%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Депутаты предложили создать 5-ю группу специально для IT-ФЛПВчера, 12:00 - 4144 33
Украина может потерять транзит газа: Коболев рассказал, как решить проблемуВчера, 11:00 - 2776 18
Гройсман сказал, что именно тормозит украинские реформыВчера, 11:15 - 1737 16
В Украине выпуск сигарет уменьшился почти в полтора разаВчера, 04:00 - 1159 12
Коболев прокомментировал возможность снижения цен на газВчера, 13:00 - 1222 6
Депутаты предложили создать 5-ю группу специально для IT-ФЛПВчера, 12:00 - 4144 33
Украина может потерять транзит газа: Коболев рассказал, как решить проблемуВчера, 11:00 - 2776 18
"Северный поток-2": сооружено уже две трети газопроводаВчера, 08:45 - 2458 1
Крымский вкладчик отсудил у ПриватБанка 160 млн грнВчера, 12:45 - 1959 2
Ощадбанку во второй раз не удалось отсудить Укртелеком у АхметоваВчера, 12:15 - 1776 1
Hyperloop показала, как выглядит ее тоннель для тестовых перевозок во Франции (фото, видео)28.02.2019, 13:10 - 1794 2
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)25.02.2019, 14:10 - 1227 1
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 1066 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1939
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 5849 5