Государственная таможенная служба назвала главные рынки сбыта для отечественного мяса

Согласно данным Государственной таможенной службы, в 2018 году отечественные игроки экспортировали говядины свежей или охлажденной общим объемом 15,7 тыс. т (45,4 млн USD).

Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB).

Главные рынки сбыта: Беларусь – 13,9 тыс. т, 88,5% и Турция – 1,75 тыс. т (11,1%).

Общий объем экспорта мороженой говядины в 2018 году составил 25,9 тыс. т, общей стоимостью 79,4 млн USD. Топ-странами импортерами данного сегмента продукции в 2018 году были Азербайджан – 6,85 тыс. т (26,4%), Казахстан – 6,6 тыс. т (25,5%) и Беларусь – 4,77 тыс. т (18,4%).

Согласно данным Государственной таможенной службы, в 2018 году этой продукции Украина экспортировала около 1,7 тыс тонн и получила выручки на общую сумму 3,7 млн USD. Свинину у отечественного производителя больше всего покупали: Гонконг (59,8%), Грузия (17,3%) и Вьетнам (14%).

В сегменте мяса домашней птицы Украина является одним из мировых топ-игроков. В целом украинские компании экспортировали 326,7 тыс. т курятины общей стоимостью 506,6 млн USD.

Согласно официальным данным, больше всего мяса домашней птицы в 2018 году поставили в: Нидерланды – 14,9%, Ирак – 11,1%, Саудовскую Аравию – 9,7% и Словакию – 9,5%.