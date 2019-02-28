Гройсман сказал, что именно тормозит украинские реформы

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Украина движется в правильном направлении реформ. Но существенным тормозом на пути изменений являются ошибки прошлого, и прежде всего – большой государственный долг, накопленный в период 2005-2013 годов.
Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью немецкому изданию Die Welt.
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“Чрезвычайно важным является не только единство с Европейским Союзом, но и тот факт, что Украина становится сильным демократическим и сильным экономическим партнером. Конечно, нам нужна поддержка. Но мы не просим подачек. Мы говорим, что мы являемся частью демократического мира. Мы — большая европейская страна”, – сказал Гройсман.
Он подчеркнул, что в стране меняется система управления на различных уровнях, реформируется сектор энергетики, инфраструктуры, пенсионной системы, системы здравоохранения и образования.
“Для облегчения ведения бизнеса, в том числе иностранными компаниями, в течение последних трех с половиной лет мы провели большую дерегуляцию систем, чем это было за последние 20 лет – а именно отменили более 700 ограничивающих нормативных актов”, – добавил премьер.
Также он отметил, что существенным тормозом на пути изменений являются “ошибки прошлого”, и прежде всего – большой государственный долг, накопленный в период с 2005 по 2013 год. Этот долг нужно возмещать. И одновременно нужно сохранять динамику экономического подъема, подчеркнул Гройсман.
“Вот почему нам нужна поддержка международного сообщества с целью сохранения нашей позиции и продолжения наших реформ. То, что я лично хотел бы видеть — это более активная позиция наших партнеров по этим вопросам… Нам нужны более дешевые и эффективные финансовые инструменты. С помощью этих инструментов мы сможем быть более эффективными, расти быстрее и стать более стабильным и прочным партнером”, – подчеркнул премьер.
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