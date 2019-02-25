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В МЭРТ пояснили, что является действенным инструментом экономического роста

В МЭРТ пояснили, что является действенным инструментом экономического роста

Цифровизация экономики и общества является действенным инструментом экономического роста.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

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“Это (цифровизация экономики и общества – ред.) действенный инструмент экономического роста, который создает широкие возможности для привлечения современных передовых технологий во все отрасли экономики и жизни. Цифровой рынок позволит создать успешную торговлю, лучшую безопасность, привлечь больше возможностей для предпринимателей и лучшие условия для жизни граждан”, – сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Он напомнил, что Украина уже является частью процесса цифровой трансформации, который включает в себя развитие новейших технологий связи, кибербезопасности, уменьшения платы за услуги международного роуминга со странами Восточного партнерства и ЕС, развитие цифровой инфраструктуры и электронную торговлю.

Первый вице-премьер министр отметил, что с 2018 года Украина присоединилась к двухэтапной оценке Дорожной карты интеграции в Единый цифровой рынок ЕС, которую проводит Еврокомиссия.

“Украина готова двигаться в этом направлении даже дальше, чем это предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС. Наиболее важными и актуальными направлениями цифровизации есть кибербезопасность, развитие инноваций, электронного управления и развитие электронной торговли. В свою очередь это позволяет развить украинскую цифровую инфраструктуру и эффективно улучшить условия и качество жизни людей по всей стране”, – отметил Кубив.

Первый вице-премьер-министр Украины призвал ЕС оказать содействие и поддержку Украине относительно развития цифровой инфраструктуры, которая является основой для дальнейших процессов цифровизации.

По материалам УКРИНФОРМ
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