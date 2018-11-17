В МЭРТ выступили против изменения правил начисления ЕСВ

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) не поддерживает законопроект министра социальной политики Андрея Ревы по изменению подходов к начислению ЕСВ.

Об этом говорится в письме МЭРТ за подписью первого вице-премьер-министра Степана Кубива.

В министерстве считают, что законодательная инициатива приведет к еще большей тенизации фонда оплаты труда, уменьшению инвестиционных поступлений и, как следствие, поступлений в государственный бюджет.

Читайте также: Кабмин предлагает изменить систему начисления ЕСВ для больших зарплат

Кроме того, отмечается, что введение регрессивной шкалы начисления ЕСВ приведет к потерям доходов местных бюджетов.

Также МЭРТ раскритиковал идею освобождения от уплаты судебного сбора во всех судебных инстанциях Пенсионного Фонда и его органов.

Действующее законодательство, аргументирует МЭРТ, предусматривает усиление роли судебного сбора как основного источника финансирования судебной системы и как экономического стимула для сторон использовать новые процедуры рассмотрения дел.