"Северный поток-2": сооружено уже две трети газопровода

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Предприятие Nord Stream 2 AG проложило свыше 800 километров газопровода “Северный поток-2” по дну Балтийского моря.
Об этом сообщается на сайте компании.
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Общая длина маршрута двух ниток российского газопровода в обход Украины составляет более 1200 километров. Строительство ведет трубопрокладочное судно “Pioneering Spirit”.
Отмечается, что корабль временно покинет акваторию Балтийского моря, чтобы выполнить договорные обязательства в шведских водах в Северном море. Об этом было известно еще весной 2017 года.
Трубопрокладочное судно вернется к строительству газопровода в течение месяца.
Сооружение двух веток “Северного потока-2” должно завершиться к концу 2019 года. Они будут пролегать от побережья России через Балтийское море до Германии.
Суммарная мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год. Его строят в обход Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских государств.
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