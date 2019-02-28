"Северный поток-2": сооружено уже две трети газопровода

Предприятие Nord Stream 2 AG проложило свыше 800 километров газопровода “Северный поток-2” по дну Балтийского моря.

Об этом сообщается на сайте компании.

Читайте также: Жители Германии заступились за Северный поток – 2: появились результаты опроса

Общая длина маршрута двух ниток российского газопровода в обход Украины составляет более 1200 километров. Строительство ведет трубопрокладочное судно “Pioneering Spirit”.

Отмечается, что корабль временно покинет акваторию Балтийского моря, чтобы выполнить договорные обязательства в шведских водах в Северном море. Об этом было известно еще весной 2017 года.

Трубопрокладочное судно вернется к строительству газопровода в течение месяца.

Сооружение двух веток “Северного потока-2” должно завершиться к концу 2019 года. Они будут пролегать от побережья России через Балтийское море до Германии.

Суммарная мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год. Его строят в обход Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских государств.