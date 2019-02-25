Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 37 0

Жители Германии заступились за "Северный поток - 2": появились результаты опроса

Жители Германии заступились за "Северный поток - 2": появились результаты опроса

Большинство жителей Германии поддерживают строительство газопровода “Северный поток – 2”, 700 км труб для которого уже проложены. Об этом свидетельствуют данные исследования социологического института YouGov, пишет Deutsche Welle.

Так, 56% респондентов заявили, что строительство газопровода – “верное решение”, 16% считают, что строительство следует остановить, и 27% воздержались от оценок.

Напомним, 20 февраля Евросоюз утвердил изменения к Газовой директиве, касающиеся “Северного потока – 2”. Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающих ужесточение требований к трубопроводу российского газового монополиста “Газпрома”, с помощью которого тот собирается поставлять газ в Европу в обход Украины.

Поправки должны привести функционирование “Северного потока – 2” в соответствие с теми внутренними нормами Евросоюза, которые действуют по аналогичным газотранспортным проектам. Ранее сайт “Сегодня” разобрался, что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина