Жители Германии заступились за "Северный поток - 2": появились результаты опроса

Большинство жителей Германии поддерживают строительство газопровода “Северный поток – 2”, 700 км труб для которого уже проложены. Об этом свидетельствуют данные исследования социологического института YouGov, пишет Deutsche Welle.

Так, 56% респондентов заявили, что строительство газопровода – “верное решение”, 16% считают, что строительство следует остановить, и 27% воздержались от оценок.

Напомним, 20 февраля Евросоюз утвердил изменения к Газовой директиве, касающиеся “Северного потока – 2”. Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающих ужесточение требований к трубопроводу российского газового монополиста “Газпрома”, с помощью которого тот собирается поставлять газ в Европу в обход Украины.

Поправки должны привести функционирование “Северного потока – 2” в соответствие с теми внутренними нормами Евросоюза, которые действуют по аналогичным газотранспортным проектам. Ранее сайт “Сегодня” разобрался, что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве.