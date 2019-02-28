В Украине увеличилось число плательщиков единого социального взноса

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В Украине по состоянию на конец 2018 года численность застрахованных лиц составляла 13,2 млн человек. Это на 403 тысячи человек больше по сравнению с началом года.
Об этом сообщает Министерство социальной политики.
По данным ведомства, эти изменения стали возможны за счет усиления контроля над соблюдением трудового законодательства. Сейчас в стране работает 564 инспектора труда в органах местного самоуправления.
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Из 149 городов областного значения 121 взял на себя полномочия по контролю в сфере труда, еще 370 ОТО.
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