В Украине вступили в силу изменения к налоговой декларации по рентной плате

Из формы налоговой декларации для квартальной отчетности были исключены ссылки на приложения относительно расчета рентной платы за пользование недрами для добычи углеводородного сырья, рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом, рентной платы за транспортировку нефти, природного газа и аммиака.

Об этом сообщает ГФС.

Минфин внес изменения в форму налоговой декларации по рентной плате приказом от 21 августа прошлого года. Документ вступил в силу с 12 февраля.

Внесенными изменениями исключены приложения 2, 4, 10, 11 к форме декларации, предусмотренные для квартальной отчетности, а именно:

приложение 2 “Расчет по рентной плате за пользование недрами для добычи углеводородного сырья”;

приложение 4 “Расчет по рентной плате за пользование радиочастотным ресурсом Украины”;

приложение 10 “Расчет по рентной плате за транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами”;