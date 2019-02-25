Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 48 0

В Украине вступили в силу изменения к налоговой декларации по рентной плате

В Украине вступили в силу изменения к налоговой декларации по рентной плате

Из формы налоговой декларации для квартальной отчетности были исключены ссылки на приложения относительно расчета рентной платы за пользование недрами для добычи углеводородного сырья, рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом, рентной платы за транспортировку нефти, природного газа и аммиака.

Об этом сообщает ГФС.

Минфин внес изменения в форму налоговой декларации по рентной плате приказом от 21 августа прошлого года. Документ вступил в силу с 12 февраля.

Внесенными изменениями исключены приложения 2, 4, 10, 11 к форме декларации, предусмотренные для квартальной отчетности, а именно:

  • приложение 2 “Расчет по рентной плате за пользование недрами для добычи углеводородного сырья”;
  • приложение 4 “Расчет по рентной плате за пользование радиочастотным ресурсом Украины”;
  • приложение 10 “Расчет по рентной плате за транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами”;
  • приложение 11 “расчет налоговых обязательств по рентной плате за транзитную транспортировку трубопроводами природного газа и аммиака по территории Украины”.
По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Фискальная служба
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина