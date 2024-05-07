Что происходит с украинским ІТ-экспортом (инфографика) — Finance.ua

Что происходит с украинским ІТ-экспортом (инфографика) Сегодня 16:12 — Казна и Политика

Что происходит с украинским ІТ-экспортом (инфографика)

Объем украинского ІТ-экспорта снизился на 5% в первом квартале 2024-го.

Об этом пишет Dou.ua со ссылкой на экспертов Львовского ІТ Кластера и Ассоциации IT Ukraine.

Есть рост, но медленный

В марте объем ІТ-экспорта из Украины составил $565 миллионов. Это на $47 млн ​​(или на 9%) больше, чем в феврале.

На первый взгляд, наблюдается незначительный рост объема экспортной выручки на второй месяц подряд. В то же время динамика медленнее, чем в первом квартале 2023-го: только +2% в феврале к показателям января (в 2023-м было +3,6%) и +9,1% в марте к показателям февраля (в 2023-м было 9,7%).

Инфографика: Dou.ua

После российского вторжения объем ІТ-экспорта держится на уровне $500−600 млн в месяц с определенными колебаниями. За последнее время этот показатель удалось превзойти лишь в декабре 2023-го ($611 млн), а выручка в январе 2024-го была одной из самых низких и составила $508 млн.

Инфографика: Dou.ua

Инфографика: Dou.ua

Показатели за первый квартал

Снижение объема ІТ-экспорта, если сравнивать первые кварталы 2022−2024 годов, происходит уже второй год подряд. В настоящее время наблюдается падение на 5%, если сравнивать с прошлогодними показателями ($1,675 млрд).

Однако если сравнить с 2020 годом, тогда объем экспорта составил $1,18 млрд, что почти на 35% меньше, чем сегодня. С тех пор цифры росли — вплоть до рекордных почти $2 млрд в первом квартале 2022-го с логическим падением показателей после начала полномасштабной войны.

Первый квартал принес меньше выручки, чем любой квартал 2021−2023 годов. Исключение — первый квартал 2021-го с показателем в $1,444 млрд.

Инфографика: Dou.ua

Рейтинг стран-партнеров

В десятке стран, которые приносят больше всего выручки Украине, — США, Великобритания, Мальта, Кипр, Израиль, Швейцария, Германия, Эстония, Канада и Польша. Бесспорный лидер — Соединенные Штаты. $577 млн ​​от этой страны в первом квартале — это 36,3% от всей выручки за три месяца ($1,59 млрд).

Меньше всего в этом направлении мы сотрудничаем с Румынией, Грузией, Латвией, Люксембургом и Багамскими островами.

Инфографика: Dou.ua

Прогнозы на 2024 год

Согласно исследованию консалтинговой компании Gartner, в 2024 году глобальные затраты на ІТ возрастут на 8% в 2024 году и составят $5,06 триллиона (во всех регионах мира). Gartner улучшила свой предварительный прогноз , в котором говорилось о росте на 6,8%.

«Если смотреть глобально, то есть причины для осторожного оптимизма. Международные техкомпании, работающие и в Украине, в этом году ожидают роста доходов в диапазоне от 0−1% до 3−4%. В то же время для украинского ІТ до сих пор основным вызовом остается полномасштабная война. И если важные для индустрии проблемы не будут решены, то уменьшение объемов ІТ-экспорта может продолжаться и даже превзойти прошлогодние показатели, когда произошло падение на 8,5%», — прокомментировала руководитель команды исследований Львовского ІТ Кластера Ярина Возняк.

Dou По материалам:

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