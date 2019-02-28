В феврале продажи новых авто снизились: какие марки выбирают украинцы

В самом коротком месяце года в Украине на учет было поставлено 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, по сравнению с февралем 2018 года рынок новых авто уменьшился на 2%.

Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

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Лидером рынка стала французская марка Renault, новые легковые автомобили которой в минувшем месяце получили 728 регистрационных номеров.

Второе место с результатом 719 реализованных машин уверенно заняла японская марка Toyota.

На третьей позиции KIA, автомобили которой выбрали 602 покупателя.

Четвертое место у Hyundai – 404 авто.

Замыкает пятерку лидеров февраля 2019 года Nissan с результатом 397 автомобилей.

Также в ТОП-10 рейтинга марок февральского рынка новых легковых автомобилей вошли:

Skoda – 355 шт.;

Volkswagen – 343 шт.;

Mazda – 189 шт.;

BMW – 176 шт.;

– 176 шт.; Peugeot – 163 шт.

Звание бестселлера февраля заслужил автомобиль KIA Sportage, выбор на котором остановили 413 украинских автомобилистов.

Всего с начала года автомобильный парк Украины пополнили 11 тыс. новых легковых авто, что на 12% меньше, чем за первые два месяца прошлого года.

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