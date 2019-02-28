В Испании провели первую в мире операцию с помощью интернета пятого поколения

В Испании врачи провели первую в мире операцию с помощью интернета пятого поколения.

Об этом сообщили в эфире “ТСН.Ранок”.

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“Хирургическое вмешательство транслировали на большом экране. В это время со сцены хирург давал указания врачам. За ходом операции в зале следили врачи и ученые. Барселонская больница, в которой проводили операцию, расположена за семь километров. Хирургическое вмешательство длилось чуть больше часа”, – рассказали в студии.

Отмечается, что пациенту оперировали толстый кишечник. Сейчас он идет на поправку.