Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 49 0

Австрия запускает 5G

Австрия запускает 5G

В Австрии проходит аукцион по распределению частот в диапазоне 3,4-3.8 ГГц, на которых будут работать мобильные сети пятого поколения (5G).

Об этом сообщает австрийская газета Der Standard со ссылкой на национального регулятора RTR.

“Официальный запуск новой технологии мобильной связи 5G в Австрии приближается: сейчас проходит первый аукцион с необходимыми для этого частотами”, – говорится в сообщении.

Читайте также: 5G-модемы Intel появятся в смартфонах не раньше 2020 года

Отмечается, что о начале аукциона не сообщалось ранее из соображений безопасности, а также с целью избежания договоренностей между его участниками.

Пока официально не сообщается, кто хочет завладеть частотами для 5G, однако, как отмечает Der Standard, “тайной Полишинеля” является участие в нем трех крупнейших мобильных операторов A1, T-Mobile и “3”.

На аукцион, на котором правительство планирует получить около 50 млн евро, выставлены частоты в диапазоне от 3,4 до 3,8 ГГц. Этот диапазон не имеет особо хороших характеристик распространения и поэтому будет использоваться больше в городах. В следующем году будут предоставлены дополнительные частоты в диапазоне 700, 1500 и 2100 МГц, которые обладают хорошими свойствами распространения,и имеют потенциал для обеспечения 5G для сельских районов.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина