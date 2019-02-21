Австрия запускает 5G

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В Австрии проходит аукцион по распределению частот в диапазоне 3,4-3.8 ГГц, на которых будут работать мобильные сети пятого поколения (5G).
Об этом сообщает австрийская газета Der Standard со ссылкой на национального регулятора RTR.
“Официальный запуск новой технологии мобильной связи 5G в Австрии приближается: сейчас проходит первый аукцион с необходимыми для этого частотами”, – говорится в сообщении.
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Отмечается, что о начале аукциона не сообщалось ранее из соображений безопасности, а также с целью избежания договоренностей между его участниками.
Пока официально не сообщается, кто хочет завладеть частотами для 5G, однако, как отмечает Der Standard, “тайной Полишинеля” является участие в нем трех крупнейших мобильных операторов A1, T-Mobile и “3”.
На аукцион, на котором правительство планирует получить около 50 млн евро, выставлены частоты в диапазоне от 3,4 до 3,8 ГГц. Этот диапазон не имеет особо хороших характеристик распространения и поэтому будет использоваться больше в городах. В следующем году будут предоставлены дополнительные частоты в диапазоне 700, 1500 и 2100 МГц, которые обладают хорошими свойствами распространения,и имеют потенциал для обеспечения 5G для сельских районов.
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