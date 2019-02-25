Госстат назвал страны-лидеры по инвестициям в Украину (инфографика)

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Прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономику Украины по состоянию на 1 января 2019 года составляли 32 292,9 млн долларов, что на 685,5 млн долларов больше, чем год назад.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
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По данным статистического ведомства, за год поступило акционерного капитала нерезидентов на сумму 2 869,9 млн долларов. Однако за этот период выбыло капитала на 968,1 млн долларов, другие изменения стоимости капитала составили 1 216,3 млн долларов.
По состоянию на 1 января страны ЕС являются крупнейшими инвесторами в экономику Украины, они вложили 24 743 млн долларов, в том числе Кипр – 8 880 млн долларов, Нидерланды – 7 061 млн долларов, Великобритания – 1 956 млн долларов, Германия – 1 668 млн долларов.
Инвестиции России в экономику Украины составили 1 008 млн долларов.
В Госстате также отметили, что прямые инвестиции с учетом долговых инструментов (ссуды, торговые кредиты инвесторов) по состоянию на 1 января 2019 года достигли 40 514,1 млн грн, что на 493,2 млн долларов больше, чем на начало года.
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