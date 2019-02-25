Шаги, что помогли Грузии занять 6 место в рейтинге легкости ведения бизнеса

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С 2004 по 2011 год в Грузии проводились реформы, которые способствовали развитию страны. Реформировалось всё: антикоррупционное законодательство, полиция, суды, налоговая и т.д. Проводилась валютная либерализация. Из 26 налогов, действовавших до 2003 года, в 2008-м осталось всего 6.
Как рассказал 27 февраля Павел Михневич, руководитель отдела продаж ОРБИ ГРУПП, на втором Валютном Форуме, – налоги с недвижимости сегодня полностью отменены в Грузии. Также есть закон об экономической свободе, который запрещает правительству пересматривать ставки действующих налогов и добавлять новые налоги без проведения референдума.
“Страна сняла все ограничения на инвестиции. Заинтересована в денежных переводах, хранении денег нерезидентами. Все это способствовало рейтингам Грузии. Сейчас страна занимает 6 место в рейтинге легкости ведения бизнеса”, – говорит Михневич.
Также не обошлось без реформ государственных институтов. В Грузии с реформами сократили количество министерств, государственных структур с 50 сократили до 30. Усовершенствовали и работу банков с клиентами.
“Процедура открытия счета, подачи заявки на ипотечный кредит, может проходить по скайпу. Клиент может проходить собеседование находясь в Киеве. Единственный документ, который требует Грузия – это загранпаспорт. Не требуются справки о доходах, имуществе”, – отмечает Михневич.
По его словам, на территории страны есть 16 банков всего и 15 из них с прибылью. Все банки коммерческие. Общие доходы банков в Грузии за 2018 год – 1,3 млрд долл.
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