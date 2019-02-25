Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" увеличился почти на 200 млн долларов

Долг российского “Газпрома” перед “Нафтогазом Украины” из-за невыполнения решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма о выплате 2,56 млрд долларов увеличился почти на 200 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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“Газпром” ровно год не выполняет решение арбитража по транзитному делу, инициировав его обжалование в апелляционном суде округа Свеа. Слушания по существу и решение апелляционного суда ожидаются в 2020 году.

“Мы заставим Газпром выполнить решение арбитража в транзитном деле и заплатить нам 2,6 млрд долларов плюс проценты, которых за год набежало почти 200 млн долларов”, – говорится в сообщении НАК.