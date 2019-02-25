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"Нафтогаз" анонсировал взыскание активов "Газпрома" в новых странах

"Нафтогаз" анонсировал взыскание активов "Газпрома" в новых странах

НАК “Нафтогаз Украины” объявил о новых процессах по взысканию имущества “Газпрома” в нескольких странах.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

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Так, 28 февраля исполняется год после решения Стокгольмского арбитража в споре “Нафтогаза” и “Газпрома”.

“Газпром” должен уплатить 4,6 млрд долларов компенсации по транзитному контракту.

“Мы уже получили газ на сумму 2,1 млрд долларов. Остальное взыскиваем при помощи процесса принудительного исполнения в нескольких странах – Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге. В ближайшее время возможны процессы и в других странах. Международная судебная система неторопливая, но надежная”, – сообщили в “Нафтогазе”.

В компании добавили, что в случае неудачи в процессе “Нафтогаз” мог бы потерять 94,7 млрд долларов, или 177 тысяч грн в пересчете на каждую украинскую семью.

По материалам Finance.UA
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