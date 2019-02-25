США вывезли 50 тонн золота из Сирии – СМИ

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Военнослужащие США вывезли из Сирии около 50 тонн золота, договорившись с террористами в провинции Дейр-эз-Зор.
Об этом сообщает сирийское агентство SANA.
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Отмечается, что боевики передали все свое золото – около 40 тонн – военным США в обмен на гарантии безопасности. Еще 10 тонн золота американские военные нашли в других тайниках боевиков ИГИЛ.
По данным журналистов, золото боевики награбили на территории Ирака и Сирии и спрятали в окрестностях населенного пункта Багхуз в Дейр-эз-Зоре.
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