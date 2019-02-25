Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 119 0

США вывезли 50 тонн золота из Сирии – СМИ

США вывезли 50 тонн золота из Сирии – СМИ

Военнослужащие США вывезли из Сирии около 50 тонн золота, договорившись с террористами в провинции Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Читайте также: Мадуро вывозит золото, за границей уже не менее 8 тонн – Reuters

Отмечается, что боевики передали все свое золото – около 40 тонн – военным США в обмен на гарантии безопасности. Еще 10 тонн золота американские военные нашли в других тайниках боевиков ИГИЛ.

По данным журналистов, золото боевики награбили на территории Ирака и Сирии и спрятали в окрестностях населенного пункта Багхуз в Дейр-эз-Зоре.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина