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Мадуро вывозит золото, за границей уже не менее 8 тонн - Reuters

Мадуро вывозит золото, за границей уже не менее 8 тонн - Reuters

По меньшей мере восемь тонн золота было изъято на прошлой неделе из хранилища Центробанка Венесуэлы.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на три правительственных источника и представителя Национальной ассамблеи Венесуэлы.

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По их данным, золото вывезли на правительственном спецтранспорте на прошлой неделе. Как отмечает агентство, операция была проведена, когда глава Центробанка Каликсто Ортега был за границей. Где сейчас находится золото, неизвестно.

“Они планируют незаконно продать (золото) за границу”, – заявил оппозиционный депутат Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.

В Центробанке не стали комментировать эту информацию.

По материалам УКРИНФОРМ
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