Правительство Венесуэлы поручило компаниям открыть счета в России и других странах

Правительство действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро поручило местным компаниям открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Сообщается, что чиновники режима Мадуро поручили представителям около 50 компаний открыть банковские счета в этих странах, а также наладить отношения с поставщиками. По словам одного из источников, в Министерстве финансов будут проводиться семинары, на которых руководители узнают, как открыть иностранные счета. Компании также предупредили, что попытки сорвать производство для дестабилизации правительства приведут к репрессиям.

Кроме того, на встрече с министром внутренних дел Уильямом Контрерасом и вице-президентом Тареком эль-Асами, который занимается вопросами экономики, руководителям компаний приказали не повышать цены. По данным источников, на сегодня изучается модель повышения цен, связанная с официальным обменным курсом венесуэльской валюты.